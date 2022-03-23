國際獨立投資研究機構Morningstar, Inc.（NASDAQ: MORN）旗下晨星亞洲今日公布2022台灣Morningstar分析師優選基金獎得獎名單。僅有四檔基金及二家基金公司得獎，資本集團獲最佳基金公司獎。

得獎四檔基金分別是：一、最佳全球股票基金：盈信世界領先可持續發展基金（第一類美元累積）。二、最佳亞洲股票基金：施羅德環球基金系列－亞洲收益股票（美元）A1 月配固定；三、最佳台灣股票基金─野村中小證券投資信託基金。四、最佳全球和亞洲債券基金─PIMCO全球債券基金-E級類別（累積股份）。

在團體獎的部份─Morningstar分析師優選基金公司獎─資本集團獲最佳基金公司；另永續投資最佳基金公司–由荷寶投資管理集團奪下。

Morningstar亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示，今屆獎項由Morningstar分析師透過嚴謹的遴選方法，著重於考量具前瞻性的質化研究觀點遴選出得獎者。獎項涵蓋股票和債券產品類別，以表揚各面向表現優異的基金產品以及致力保障投資人利益的基金公司。新設的Morningstar分析師優選永續投資基金公司獎的得獎者堅定實踐永續投資，處於行業領先水平。

至於資本集團得獎因，晨星基金表示，資本集團的成功主要歸功於其標誌性的多經理人制度。將每檔基金分成獨立的投資部份，讓基金經理可以根據自己的投資風格進行投資，加強分散投資並降低整體投資組合的波動性。研究員亦可管理各自的研究投資組合，令他們有望從一開始就管理資金，有助培養下一代並招攬頂尖人才。因此，資本集團基金經理任期長，一般大量投資於自己管理的產品，並為最佳基金公司。

至於荷寶投資管理集團獲永續投資獎的原因，Morningstar分析師表示，荷寶投資管理集團為永續投資的先軀，永續投資為公司核心文化。該投資管理集團在永續投資方面有悠久的歷史及傳統，並已將ESG因素融合到所有資產產品。公司研發了專有的ESG 評分和研究框架並有超過40名永續發展專家與投資團隊緊密合作。此外，投資團隊亦積極參與其投資公司的治理，發布積極擁有權（active ownership）及其他ESG相關的研究報告。投資者帶來出色的長期績效表現。