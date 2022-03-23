現代人生活壓力大，且三餐多吃外食、愛喝手搖飲，因此不少人都有便祕的困擾，對此營養師余朱青在臉書粉專發文提醒，千萬不要小看便祕，它會導致身體不斷累積毒素，不僅影響健康，甚至連外表都會因此改變，她也列出4項可能受到影響的外在改變，包含變老、身上有異味、變醜等。

1、變醜

為了排解體內的大量毒素，肌膚會過度排毒，導致皮膚粗糙、皮脂分泌旺盛的青春痘問題；而最簡單的美肌保養方式，就是平時要多喝水。

2、身上有異味

如果腸道生態被破壞，導致壞菌滋生，就會引發口臭、體味等異味產生，形象也會因此大打折扣；建議先從改變飲食習慣開始，平時增加蔬果、纖維的攝取，做好體內環保，口氣自然清香怡人。

3、變老

身體累積的大量毒素會造成肌膚黑色素沉澱，導致臉部不斷長出斑點、皮膚老化速度更快；想要改善的話，建議可以從日常食物中多補充益生菌，像泡菜、納豆、優格都是不錯的選擇，不只能通便，還有預防老化的效果。

4、變胖

其實便祕和胖瘦沒有絕對的關係，會變胖的主要原因，還是和平時的飲食習慣有關，像是攝取過多的肉類、醣類、精緻澱粉及零食等，卻沒有搭配足夠的纖維幫助腸胃蠕動；建議要透過運動、均衡飲食來改善身體代謝，也要記得不是瘦就好，「健康美」才是真的美。