許多人減肥時都有相同的困擾，例如為什麼體重一樣，但大腿就是比別人粗？明明已經吃很少了，小腹怎麼還是很大？營養師表示，其實從暴肥的部位，可以看出你吃了哪些過量的地雷食物，其中有4種飲食最容易讓小腹胖到炸開。

營養師余朱青在粉專指出，女性最在意的手臂、小腹、大腿、臀部，這幾個部位不僅是最容易囤積脂肪的地方，也是最難瘦下來的部位，而且從6大發胖部位，可以看出你吃了什麼，其中熱愛吃麵類、甜點，常喝酒及碳酸飲料的人，最容易胖小腹，也是最多中年人的困擾，若不想讓體型越來越腫，應盡量避開下列這些地雷食物。

1. 胸部：起司、魚類、紅肉

2. 手臂、後背：炸豬排、鹹酥雞、冰淇淋

3. 小腹：麵類、甜點、酒精、碳酸飲料

4. 臀部、大腿：冰淇淋紅茶、珍珠奶茶、巧克力冰沙

5. 小腿：肉類、調味料、鹽分、火鍋

6. 腳踝：冰品

余朱青說，雖然體型基本上70～80%與遺傳基因有關，但仍然可以透過後天的飲食及運動來改善，例如愛吃炸物的人，可以用蒸的或烤的烹調方式來替代，或是盡量不要吃皮；愛喝飲料的，則可以改喝全穀類的飲品，例如燕麥奶、綠拿鐵，還能同時攝取膳食纖維；容易水腫的人，可以多喝黑豆茶、紅豆水、玉米鬚茶，藉此改善水腫狀況。

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