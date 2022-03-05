桃園某超商一名腦性麻痺男子，他見女子用餐不注意，伸手偷抓女子臀部、背部得逞，5分鐘後在該超商見女店員盛裝熱水時，他趁女店員不及抗拒，又伸手摸女店員臀部得逞，他遭2女報警提告；法官依法判處男子依性騷擾罪，共2罪，各處拘役20日，得易科罰金。

依據判決書記載，一名腦性麻痺男子109年12月下旬在桃園某超商，他見一名女子用餐不注意時，伸手觸碰女子背部及臀部得逞，5分鐘後在該超商見女店員背對著他在盛裝熱水不及抗拒時，再伸手觸碰女店員臀部得逞；2女被性騷擾後報警提告。

桃園地院審理，腦麻男子於偵訊中坦承不諱，並依據兩女警詢證述相符，以及超商監視器畫面翻拍6照片，足以認定男子自白與事實相符；法官認定男子為滿足一己私慾，缺乏尊重2女子身體自主權觀念，造成對方心理傷害，念其男子犯後坦承犯行，考量男子患有精神疾病及腦性痲病，長期於療養院就診，身心狀態非佳；依性騷擾罪，共2罪，各處拘役20日，得易科罰金，均以新臺幣1000元折算1日。