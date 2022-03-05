「莫非是屏東超商挖眼案的翻版？」24歲的柳姓民眾，日前因掃實聯制問題與沙鹿區超商店員發生肢體衝突；柳男從隨身包拿出頓器攻擊梁姓店員臉部及眼部挫傷，警方到場柳男才停止。警方強調，柳男有濃濃酒味，酒測值達到0.43毫克，除傷害罪外，還依照公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

警方指出，案發於2月16日凌晨4時20分許，清水警分局獲報，指稱沙鹿區鎮南二路的超商發生糾紛。值大夜班梁姓副店長聽到用餐區有敲擊聲響上前關心，梁男跟柳男講短短兩句話就莫名被攻擊。遭毆打的梁男只說「先生我們客區的插座是沒有電的，你要充電回家充」。因對方沒有刷實名制，就請他說門口有紙本實名制，請你填寫再進來。

柳男不爽就直接打梁男巴掌，還掏出預藏的刀子朝店員攻擊，梁男趕緊奪刀雙方就扭打在一起，從用餐區打到門口再到櫃台，柳男不願就此罷休，持續步步進逼，梁男出手勒住對方脖子壓制；恰巧送報人員上門請求幫忙報警，員警到場柳男還出手朝梁男頭部攻擊，連捶30、40下幾乎是打紅眼。

警方表示，從案發開始的7分鐘後，警方到場雙方才就此分開，梁男受到重擊痛到幾乎癱在櫃檯。沙鹿分駐所長林雙鎮說，全案依傷害及公共危險罪等罪嫌，將柳男移送台中地檢署偵辦。

警方說，柳男交保後隔日又到超商叫囂行為，分局依規定受理報案後，將依涉嫌恐嚇罪函送台中地檢署偵辦；分局已派員約制柳男脫序行為，並規畫相關勤務，以維護轄區內各超商店員的安全。

超商打紅了眼