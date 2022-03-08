生活中有些創意小物雖不起眼卻能提高生活的便利度，一名男網友到超商上廁所時，發現馬桶座墊上夾著一個粉紅色的小把手，卻不了解用途，他將其拍下PO上網，釣出知情網友解惑，「掀馬桶座墊用的衛生掀，這樣手就不會直接接觸馬桶墊了」。

原PO 6日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，到萊爾富借廁所時，發現馬桶座墊上夾著一個粉紅色的小把手，把手上方是圓形鏤空設計，用途不明，他將其拍下後問朋友，對方回答「是杯架」，但他認為圓形鏤空設計只有一根手指大，放不下杯子或是飲料，因此PO網詢問網友。

貼文曝光後，網友紛紛猜測，「放刷子？供客人好刷屁股？」、「當然是放牙刷的啊」、「勾包包的？」、「牙刷架」、「該不會是『姐夫架』」、「這怎麼看都是牙刷架啊」、「小鳥放置處？」、「這是沒帶衛生紙，臨時讓你清潔手指用的」。

留言中有網友曝正解，「掀馬桶座墊用的，手就不會直接接觸馬桶座墊」、「掀馬桶座墊不想碰到手，可以使用那個拉環」、「方便你掀開馬桶座墊的」、「這是掀馬桶座墊的衛生掀」、「馬桶提蓋器」、「是避免接觸馬桶座墊的，我老婆也有買」、「好貼心的萊爾富喔」。