玉山金董事會已通過合意併購三商壽，全案尚需股東會通過及主管機關審議核可後才生效，併購完成後，玉山金資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。黃男州表示，三商壽的資產規模、營收規模、通路規模均是最適合玉山的保險公司，玉山依照“Affordable, Reasonable, Manageable”的ARM三大原則審慎評估本次併購，確保此交易規模是玉山可負擔的、交易條件是合理的、未來經營發展是可管理的，對玉山的長期發展策略非常有價值。

他進一步說明基於三大理由選擇併購三商壽。首先是三商擁有紮實的營業基礎，包括業務員、客戶等，是未來發展很重要的基礎；其次是三商壽的規模適中，合併後可繼續維持以銀行為主的金控；第三是未來綜效可期，包括與銀行、保險通路的合作，可發揮金控集團內的整合行銷等。

針對併購所需的資金需求，黃男州表示，未來3年不打算辦理普通股現金增資。先前舉行併購記者會時，黃男州已透露，未來若需籌資，將評估以特別股發行進行。

根據資料，截至10月，玉山金自結稅後淨利293.3億元，較去年同期成長31%，獲利已達去年全年的112%，EPS為1.81元，均為歷年最高。黃男州表示，今年玉山金獲利可逾300億，優於去年，明年發放今年的股利時，仍希望以現金股利為主。

玉山金前三季淨手續費收入226.3億元，年增10.3%，其中，玉山銀行聚焦高端顧客經營有成，財富管理淨手續費收入108.7億元，年增11.2%，均為歷年同期最高、銀行保險手續費收入成長26.2%，連續三季皆雙位數成長。前三季信用卡淨手續費收入63.7億元，年成長9.4%，簽帳金額4986億元，均創歷史同期新高。

海外布局方面，玉山銀行前三季海外分、子行獲利較同期成長4.9%，海外獲利佔銀行整體25.5%。玉山銀行持續深化海外布局，繼2000年設立洛杉磯分行後再度於北美設立新據點，今年10月美國達拉斯代表人辦事處開業。玉山金指出，達拉斯為美國重要的金融重鎮，達拉斯代表人辦事處將有助於掌握在地商情，偕同洛杉磯分行提供顧客更即時、完善的金融服務，並進一步串聯臺灣及海外11個國家地區35個據點的服務平台。

玉山銀行數位外匯交易活躍度亦持續提升，實動人數較去年同期成長16%。玉山銀行持續推動場景金融創新，攜手海外金融科技公司Cashmallow，首創推出「跨國無卡提款服務」，今年10月率先於泰國試辦上線，玉山銀行外幣存款戶可透過行動銀行App預約跨國無卡提款，於泰國匯商銀行(Siam Commercial Bank，SCB）ATM 提領泰銖現鈔，滿足旅遊小額資金需求。