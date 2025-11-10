玉山金控今（10）日召開法人說明會，公布2025年第三季營運概況，自結淨收益677.5億元，稅後淨利成長25.4%達262.0億元，獲利表現強勁。每股稅後盈餘（EPS）1.62元、股東權益報酬率（ROE）13.6%、資產報酬率（ROA） 0.84%。

外界關注為什麼玉山金控選擇三商美邦人壽？玉山金控董事長黃男州回應，有3大原因，首先三商壽擁有扎實的營業基礎，包括業務員、客戶等 都是未來發展很重要的基礎。其次規模適中，合併後繼續維持以銀行為主的金控。第三未來綜效可期，包括與銀行保險通路合作，發揮金控集團內的整合行銷等。

黃男州表示，三商壽在資產與通路規模上與玉山高度互補，評估過程遵循「Affordable、Reasonable、Manageable（可負擔、合理、可管理）」三原則，確保交易規模可控、條件合理且能長期創造綜效，讓玉山金從銀行、保險、證券三大事業全面進化為穩健且具成長力的金控平台。

他表示，董事會日前通過合意併購三商美邦人壽案，待股東會及主管機關核准後生效。併購完成後，玉山金資產規模將突破5.8兆元，躍居全台第五大上市金控。

此外，黃男州指出，今年獲利可望優於去年，今年逾300億元沒問題，2026年股利希望優於今年，但仍將以現金為主，玉山金2025年配發現金股利1.2元。並加發股票股利0.1元，合計1.3元。

截至10月底，玉山金控自結稅後淨利293.3億元，較去年同期成長31%，獲利已達去年全年的112%，EPS 1.81元，雙雙刷新紀錄。

玉山金旗下各子公司表現穩健，其中玉山銀行稅後淨利252.3億元，年增29.5%，玉山證券淨利17.7億元、玉山創投1.9億元、玉山投信0.5億元。

海外業務方面，玉山銀行前三季海外分、子行獲利較去年同期成長4.9%，占整體獲利比重達25.5%。公司持續強化國際據點布局，10月於美國達拉斯設立代表人辦事處，成為繼洛杉磯分行後第二個北美據點，進一步串聯海外11國35個據點，擴大跨境金融服務能量。