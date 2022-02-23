47歲「台灣第一名模」林志玲，和老公AKIRA結婚2年多，終於在今年除夕傳好消息，喜獲麟兒開心升格當媽，婚姻生活幸福美滿，而過去和她傳出緋聞的「百億馬桶小開」邱士楷，感情生活近日也傳出好消息了。

林志玲過去曾和邱士楷有過一段情，分手後仍保持聯繫，男方始終默默守在女神身邊，情纏15年多次傳出復合，據悉，直到林志玲閃嫁AKIRA後，邱士楷才放下對女方的感情，2020年底傳出新戀情。

邱士楷新歡曬對戒照放閃。(圖／取自Ariel的IG)

邱士楷新歡外型甜美、身材火辣。(圖／取自Ariel的IG)

邱士楷2020年11月傳出情牽一位上海姑娘Ariel，據悉，女方年紀約30歲出頭，兩人相差超過10歲，而Ariel在2022年2月22日這天，開心曬出和邱士楷合照，透露「在這個特別的日子，祝我們2周年紀念日快樂」，並在文末甜喊愛你。

而雖然Ariel沒有特別說明雙方目前的婚姻狀況，但她大方曝光兩人無名指戴上對戒的「套牢」畫面，似乎好事將近，小倆口感情甜蜜又穩定。外型甜美、身材火辣的Ariel，被挖出畢業於上海交通大學，在華誼兄弟傳媒工作，從她的IG也可以看到，曾和蕭亞軒、石貞善等人合影，和演藝圈似乎也有點淵源。