恐怖巧合！桃園境外移入案19042的病毒基因定序竟與高雄港傳播鏈相同，經防疫團隊疫調發現，疑似是先前入住高雄防疫旅館時，被同樓層居家隔離陰轉陽的案19186感染，對此，高市府衛生局表示，1月28日上午案19042因隔離期滿前離房採檢，但案19186因房間馬桶故障而換房，可能因而產生環境接觸感染，仍需進一步釐清。

中央流行疫情指揮中心指出，先前列在桃園市的境外移入案19042，病毒基因序列與高雄港群聚案相同，經查，他隔離期間曾入住高雄防疫旅館，回溯發現他與居家隔離陰轉陽案19186住在同樓層，懷疑是居家檢疫期間發生交叉傳染，由於基因定序結果與高雄一致，故改列本土個案。

對此，高市府衛生局解釋，經查案19042與案19186住在防疫旅館同一層樓，1月28日上午案19042因隔離期滿前採檢離房，而案19186因房間馬桶不通換房，2人均有離開房間，後續召回相關人員再行採檢，並無異常檢出。