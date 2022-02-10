美股1月劇烈震盪，科技巨頭市值重新大洗牌，也影響全球富豪身價起落。財信傳媒董事長謝金河表示，股價經過元月的大幅修正，巴菲特奉行「價值投資」的原則身價沒有縮水，90歲股神依然老神在在；這意味今年投資可能要多一些價值投資思維，要更重視企業的股息回報率。從這個角度看，台股今年仍然會是全球最卓越的市場之一。

謝金河在臉書發文指出，今年將是巨大變動的一年，大企業市值重新洗牌，蘋果在季報公布中，股價一度大漲6.98%。蘋果上季營收1239億美元，淨利346億美元，單是iPhone貢獻716億美元營收，App的服務收入也有195億美元，這張成績單好得不得了，股價也站在高峰上。微軟則守在300美元左右，谷歌宣布1 股拆20股，股價一度攻上3024美元，市值攻過2兆美元。亞馬遜靠著Rivian的118億美元投資收益，創下單季143.2億美元紀錄，EPS27.75美元，股價連續上漲好幾天。

但反觀Tesla因為擔心產能不足問題，股價單日大跌11.55%，股價最慘跌至829美元，馬斯克身價大縮水。但最慘的是Meta（原臉書），從季報揭露以來，市值蒸發2860億美元，如果從最高384.33跌到最慘的216.15美元，Meta市值蒸發4577.77億美元，縮減43.76%，執行長祖克柏是最大輸家。

美國大市值企業重新洗牌，蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜及Tesla是前五大，後面是巴菲特的柏克夏A股7000億美元，台積電市值6415.69美元排名第七，打敗Nvidia的6277億美元，Meta剩下5993.16億美元，已經掉到第九。

而中國的企業一年來股價大幅下跌，市值大幅縮水，現在騰訊市值剩下5853億美元，阿里只剩3313億美元，最近小米、拼多多、京東、SEA股價都跌得很慘，小米在香港從35.9跌到15.76港元，股價下跌56.1%，市值蒸發5000億港元。

謝金河認為，股價經過元月的調整修正，身價沒有縮水的只有股神巴菲特，可以看到90歲股神在巨變時代依然老神在在。這意味今年投資可能要多一些價值投資思維，要更重視企業的股息回報率。從這個角度看，台股今年仍然會是全球最卓越的市場之一。