TRIPLE-DOUBLE KUZ!



15 points

13 rebounds

10 assists



🔥🔥 @kylekuzma 🔥🔥 pic.twitter.com/T2vS7CM0tT — Washington Wizards (@WashWizards) February 11, 2022

剛把「大鬍子」哈登送去七六人換回班西蒙斯的籃網，11日作客迎戰陣容同樣因為交易短缺人手的巫師，儘管厄文攻下全場最高31分，巫師仍靠庫茲馬交出15分、13籃板及10助攻的生涯首次大三元帶領，最後以113比112險勝籃網，也送籃網10連敗。

原本巫師趁著厄文第3節得分掛零，一舉擴大領先優勢到13分之多，不過厄文末節隨即回神，搭配卡麥隆強生的火力，籃網逐漸縮小差距，甚至更靠卡麥隆強生最後1分06秒的「四分打」，追到107比109緊張局面，比賽也進入罰球大戰。

厄文最後7.3秒的兩罰俱中，幫助籃網追到只差1分，不過接下來波普穩穩兩罰俱中，巫師仍有3分領先優勢，籃網把最後一擊交給卡麥隆強生三分出手沒進，儘管布雷克葛瑞芬搶到進攻籃板馬上補進兩分，卻已經無法影響比賽勝負結果。

巫師在今年交易截止日前送走丁維迪、哈瑞爾、阿隆哈勒戴、伯坦斯等人，也讓他們今天人手短缺，幸好除了庫茲馬大三元，奈托也拿21分、6助攻，吉爾15分，波普、湯瑪斯布萊恩與阿維迪亞各有13分，八村壘12分；卡麥隆強生也幫籃網貢獻27分，布雷克葛瑞芬15分、9籃板。