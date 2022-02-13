「小皇帝」詹姆斯13日拿下26分、14籃板及8助攻，生涯例行賽與季後賽總得分正式超越「天勾」賈霸成為史上第1，卻在最後2.1秒3罰中1，也讓湖人錯失追平機會，湖人最後以115比117飲恨敗給勇士，「浪花弟」克雷湯普生攻下復出後最高33分，其中末節包辦16分。

詹姆斯雖在首節就拿8分，幫助湖人打完首節，僅以26比32落後地主勇士，但勇士次節一開始就打出9比0小高潮，轉眼領先來到15分，不過湖人馬上發動反撲，打完上半場，一口氣追成62比65，詹皇半場就摘18分、6籃板及4助攻。

打到第3節還剩7分08秒，詹姆斯投進三分球，正式超越賈霸成為NBA例行賽與季後賽總得分最高球員，也幫助湖人取得超前優勢，不過隨著克雷湯普生手感逐漸火燙，勇士再次追上，甚至靠著他在最後1分35秒的三分球重新超前。

安東尼戴維斯最後1分12秒兩罰俱中，幫助湖人追成114比115，柯瑞卻在最後46.2秒切入拋投命中，接下來詹姆斯雖在最後2.4秒獲得3罰追平機會，他卻首罰落空，第2罰雖進了，第3罰故意不進，湖人卻沒任何出手機會飲恨吞敗。

勇士除了克雷湯普生復出後最佳火力演出，柯瑞也拿24分、8助攻與5籃板，威金斯19分，庫明加18分、9籃板，普爾11分、4助攻；韋斯布魯克也替湖人貢獻19分、7籃板及5助攻，荷頓塔克17分、7籃板，安東尼戴維斯16分、7籃板。