在當前球星流行抱團或提交易申請的風潮當中，利拉德這種堅持待在原本球隊的忠心太難得了！就算拓荒者先前在交易截止日動作頻頻，把球隊拆到變成支離破碎，還將利拉德的後場搭檔麥科倫送去巫師，利拉德最近還是表達續留拓荒者爭冠決心。

「我始終相信拓荒者可以迎來爭冠時刻，」近年出走謠言從未停過的利拉德表示，「因為在那麼長的時間內，我都按照正確的方式打球，按照正確的方法跟人相處，也從來沒有想過要走捷徑，這也是為什麼我可以不斷取得進步的主因。」

「人們發現NBA就是一門生意，開始討論球員忠誠度，就好像那並非什麼值錢物品，但對我來說，我對忠誠抱持信念，」利拉德說，「我喜歡在波特蘭的生活也愛在拓荒者打球，我打造這支球隊，也在這裡待了10年，參與了改變與成功。」

目前因為腹部手術歸期未定的利拉德強調，「這就是我必須如此投入的原因，這是我的個人感受，我自認必須選擇忠誠，就是這麼簡單。只要這支球隊的目標還是總冠軍，我就願意繼續保持承諾，這是我的打算。」接下來就看拓荒者能否回應利拉德的這份決心了。