湖人「一眉哥」安東尼戴維斯在上半季最後一場例行賽出戰爵士時，不慎嚴重扭傷右腳踝，至少需要休兵4周才可以進行醫療評估，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基20日在節目中爆料，湖人已經做好一眉哥季末回歸的心理準備，全力拚戰可能的附加賽。

「這個球季例行賽還剩下大約6周時間，湖人目前排在第9，距離5成勝率還有4場比賽，有相當大的可能性要打附加賽，」沃納洛斯基表示，「所以湖人期望球隊支持下去，等到安東尼戴維斯傷癒復出發動衝擊，但他們必須打特別好才行。」

安東尼戴維斯右腳踝一開始受傷之際，湖人以為並無大礙，開出大約兩周之後重新評估的傷兵報告，沒想到仔細檢查過後，發現他的右腳踝至少中度扭傷，湖人官方也從原本兩周變成4周才能進行評估，甚至外界開始謠傳他可能例行賽報銷。

如今隨著沃神爆料安東尼戴維斯有望季末回歸，重點還是目前27勝31敗，位居西區第9的湖人，還能保住西區前10的位置，恐怕前提就是37歲的「小皇帝」詹姆斯不能再次受傷，否則湖人不要說想打附加賽，甚至連附加賽資格都保不住了。