18 PTS, 10 AST



Great first half for Steph 👏 pic.twitter.com/Flpc5HWfuE — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 25, 2022

靠著柯瑞貢獻18分、14助攻與5籃板，克雷湯普生也拿18分、5籃板，勇士25日以132比95輕鬆宰翻陣容殘缺不全的拓荒者，除了拿到下半季首勝，也中止先前2連敗，目前43勝17敗續居西區第2，拓荒者則是中止4連勝，25勝35敗仍居西區第10。

才在全明星賽轟進16顆三分球、生涯首次拿下全明星賽MVP的柯瑞，今天首節僅進1顆三分球，也讓勇士意外在首節落居苦追頹勢，幸好次節一開始，勇士就在柯瑞穿針引線下，打出誇張26比6猛攻，上半場結束，勇士70比57領先。

柯瑞半場進帳18分、10助攻與4籃板的雙十數據，來到下半場，勇士決定不再手軟，持續擴大領先差距，打完前3節，勇士已經取得100比73大幅領先，勇士總教練科爾很乾脆就把末節當作垃圾時間，所有主力都沒打仍持續擴大領先。

勇士除了浪花兄弟的火力演出，庫明加也有17分、8籃板，普爾15分，歐托波特、威金斯、盧尼與小培頓各有10分；拓荒者以安芬尼西蒙斯24分最高，威斯洛14分，拓荒者目前少了利拉德、紐基奇、利特爾、布雷索等主力，被勇士慘電也剛好。