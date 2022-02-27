就算從17分大幅領先，被公牛打到讀秒階段追成只剩領先1分，幸好灰熊及時靠著穩定罰球留住勝利，終場116比110力退地主公牛，灰熊主控莫蘭特攻下生涯新高46分，公牛除了中止6連勝，也因熱火133比129險勝馬刺，公牛把東區龍頭地位讓給熱火。

迪羅薩首節罕見沒任何進球，僅靠罰球拿兩分，加上拉文手感同樣冰冷，讓公牛上半場一路處於落後，尤其是公牛守不住莫蘭特的進攻，搭配亞當斯內線強勢攻守，打完上半場，灰熊59比52領先；來到下半場，灰熊更把領先擴大到17分。

莫蘭特光在第3節，就誇張拿下20分，也讓他打完前3節拿下36分，可是公牛末節靠著拉文、迪羅薩攜手打出14比0小高潮，轉眼把比數追成99比101，灰熊好不容易在最後3分56秒才靠莫蘭特的跳投，止住這波難堪的得分乾旱期。

武切維奇最後1分10秒兩罰中1，加上拉文最後25.5秒兩罰俱中，公牛追到僅差1分，泰厄斯瓊斯最後14.9秒罰進兩分，迪羅薩接著切入上籃掉球沒有響哨，讓他氣到跟裁判激烈抗議，慘遭直接驅逐出場，莫蘭特最後5.3秒穩穩3罰俱中帶走勝利。