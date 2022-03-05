今天在NBA場上灰狼以138：101大勝雷霆37分，雷霆主力亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)雖砍下全場最高33分，展現球隊第一得分手實力，但他們在主場完全被灰狼壓著打，不過灰狼也在第3節吃了悶虧，兩位主場清潔人員於灰狼球員快攻時合力「守下」，這一幕相當離奇且搞笑。

The Thunder court cleaners put on the CLAMPS 🤣 pic.twitter.com/NPYsuwCPIw — SportsCenter (@SportsCenter) March 5, 2022

第3節剩下2分多鐘時場上出現插曲，灰狼麥克勞夫林(Jordan McLaughlin)先成功抄掉雷霆的球，隨後馬上向前推進快攻，眼看就能衝擊籃下得分，但罰球線附近竟有兩名雷霆清潔人員在拖地，其中一人完全擋住麥克勞夫林的去路，意外的是裁判完全沒有響哨。

播報員當下直言這太荒謬，裁判應該吹哨，但他們卻沒有任何動作，眼睜睜看著灰狼錯失得分機會，讓人不禁猜測這是否為雷霆主場「陰招」，因為球員在場上比賽時，兩位工作人員竟悠閒在球場拖地，更完全沒注意到灰狼球員快攻，在職業場上可說是相當離譜的舉動。

好在和勝負並無太大關聯，不然恐怕會引起極大爭議，但相信這球未來會被歐尼爾(Shaquille O'Neal)看見，很有機會成為「俠客好糗」的素材之一。而這場比賽最後灰狼球星唐斯(Karl-Anthony Towns)拿下20分8籃板3助攻3抄截1阻攻，為全隊得分最高球員。