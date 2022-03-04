自從1月16日就因左膝受傷缺席至今的籃網明星前鋒杜蘭特，4日在自家主場迎來傷癒復出，儘管杜蘭特攻下全場最高31分，外加4助攻、4籃板，可惜籃網仍以107比113慘遭熱火逆轉擊敗，苦吞3連敗，目前32勝32敗，排名仍在東區第8，接著只能希望厄文趕緊能在紐約出賽，以及班西蒙斯可以復出上場。

面對少了吉米巴特勒、羅瑞與塔克3名先發的熱火，杜蘭特首節就帶領籃網打出10比0，且一度領先到14分，來到次節更領先到16分，不過熱火仍然緊咬不放，打完上半場，熱火追成60比67，杜蘭特半場就摘17分，另有4助攻、2籃板。

來到下半場，籃網火力出現斷層，尤其是杜蘭特明顯開始失準，也讓熱火不僅追上，甚至取得12分超前，不過籃網在比賽尾聲打出10比0小高潮，把比數追成107比109，可惜這卻是籃網所能追的最小差距，接著熱火連得4分帶走勝利。

儘管少了3名先發主力，熱火仍有4人得分破20，阿德巴約貢獻全隊最高30分，外加11籃板、6助攻，希洛替補攻下27分，且有8助攻、4籃板，凱勒伯馬丁22分，史崔斯21分；籃網除了杜蘭特，布魯斯布朗也拿21分，米爾斯14分，可是塞斯柯瑞全場投10中3、僅拿8分，表現有點低迷。