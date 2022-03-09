P. League+ 2021-22賽季戰績暫以9勝6敗排聯盟第2的衛冕軍台北富邦勇士，農曆年後拉出3連勝氣勢，下半季持續為季後賽衝刺，9日正式宣佈和有NBA經歷的洋將瓊斯（Perry Jones III）簽約，成為球隊第4名外援。

2012年的NBA選秀會上，瓊斯以第1輪第28順位被奧克拉荷馬雷霆選中，效力3個賽季，並曾經在2014-15球季締造過單場17投10中、生涯最高32分的表現，之後有4年期間效力於NBA G League，也曾於俄羅斯、土耳其與德國打拼，過去一年再度重返NBA G League，為風城公牛出賽共11場賽事。

30歲、身高211公分的瓊斯，臂展220公分，司職小前鋒、大前鋒，日前已抵達台灣進行隔離，他分享加盟勇士的心情：「首次來到台灣我很興奮，期待加入冠軍等級的球團，為台北這座城市打拼，同時我也等不及看到所有勇士球迷們，勇士加油！」

勇士教練團表示：「瓊斯球風全能，優異的身高條件仍擁有後衛的機動性和外線能力，裡外兼具的進攻手段搭配勁爆體能，搖擺人的身手能幫助勇士在不同位置和角色上有更多的變化性，同時在防守端上也將被賦予重任。」

勇士預計在4月1日球員註冊與交易截止日前都維持4名洋將戰力，屆時根據情況做出最合適的陣容調整與決定，未來瓊斯將穿上11號球衣，教練團期望瓊斯完成檢疫後能在最短的時間內融入球隊體系，與隊友們培養出優良的化學效應。