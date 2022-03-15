灰狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在14日對戰馬刺的比賽徹底爆發，獨得60分、17籃板，率隊以149-139獲勝。單場60分也是本季全聯盟最高的個人得分，唐斯31投19中（三分球11中7），還有16罰15中，恐怖的是他過半的分數集中在第三節，創下單節32分的個人紀錄，排行史上第3。

🚨 SIXTY POINTS FOR KAT 🚨



60 PTS is the NBA season-high by any player & a @Timberwolves franchise record. pic.twitter.com/ipJn56KSK5 — NBA (@NBA) March 15, 2022

唐斯說：「我賽前跟總教練提過，我們必須贏下這一場，我會不計一切努力，如果需要我打滿48分鐘，我能辦到的。這是我此戰抱持的心態，我必須統治比賽，拿出全部實力。」灰狼在西區排名第7，落後第6名金塊1.5場勝差，因為附加賽制度，所以前6名才是安全的季後賽名單。

本季先前的最高紀錄是單場56分， 由湖人詹姆斯（LeBron James）、老鷹隊崔楊（Trae Young）共同保有。唐斯自己最高紀錄是56分，那已經是在2018年的事了。此戰唐斯在終場前1分38秒投進三分球，攻下他的第60分。

身高211公分的唐斯是2015年選秀狀元，一直都是打中鋒，特別是在這個年代，NBA很久沒見到這麼勇猛的中鋒。前一個單場60分的中鋒要追溯到2000年3月的俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal），當時是歐尼爾生日，隊友特別都把球餵給他祝壽。

唐斯距離60分、20籃板的壯舉只差3個籃板，如果他拿到20個籃板就是史上第4人。前面3人依序是張伯倫（ Wilt Chamberlain，100分25籃板）、貝勒（Elgin Baylor，61分22籃板）、歐尼爾（61分23籃板）。