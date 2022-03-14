在13日富邦勇士與桃園領航猿比賽中場休息時間，爆發球迷刻意襲擾Fubon Angels秀秀子的事件，富邦勇士目前已經掌握嫌犯且報警處理，更宣布這名球迷被列為不受歡迎名單，取消今後購票資格與終身禁止進入球場，期望可以藉此保護Fubon Angels人身安全與權益，不讓同樣事件再次上演。

以下是富邦勇士公告內容，「台北富邦勇士針對昨日3月13日VS桃園領航猿，Fubon Angels秀秀子於中場移動至休息室途中遭受襲擾之事件，勇士球團於第一時間掌握嫌犯並報警法辦，全案目前警方處理偵辦中。

針對本次事件，台北富邦勇士嚴厲譴責該名人士之不良舉止，為保護現場工作人員和大眾安全，球團已將其列為不受歡迎名單，取消購票資格，並終身禁止入場。

謝謝挺身而出擔任目擊證人的球迷朋友，勇士球團對相關不良舉止一律採零容忍態度，未來賽事將加派工作人員保護Angels的安全，守護我們的主場。」