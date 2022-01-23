以俏麗可愛外表和自然搞笑作風圈粉，人氣直線上升的「Fubon Angels」，近日於浪LIVE直播節目中，由穎兒、Jessy及秀秀子代表前進新北消防局，一窺辛勞的消防員日常。新北消防局特地安排拍攝新北消防形象月曆的劉家權、郭子賝、陳振瑋等三位形象代言人和她們相見歡，親自示範急救和救火技巧，透過直播節目增進民眾防災知識。

Fubon Angels在消防員的引導下，正確地完成了CPR急救程序。（浪LIVE提供）（由左至右：秀秀子、Jessy、穎兒）

三位明星消防員一出場，挺拔壯碩的身材就引起粉絲一陣暴動，直讚：「新北發爾麵好帥！」「打火弟兄辛苦了！身材都練得超好！」Fubon Angels挑戰CPR急救，不僅按壓到手臂鐵手，想輕拍患者還不慎變成掌摑，粉絲紛紛幫安妮假人喊痛；著裝時裝備一上身差點整個人都往後翻，舉步維艱讓她們超有感觸致意：「消防人員的工作真的好辛苦，謝謝他們守護國民安全。」調皮的Angels最後還拉著消防員們跳起應援舞，三位消防員跟著扭腰擺臀，大喊「新北Fireman！加油！」模樣相當逗趣可愛。

「叫叫 CD」CPR急救挑戰 輕拍變掌摑 粉絲笑瘋幫假人喊痛 Fubon Angels穎兒、Jessy及秀秀子來到新北消防局，找劉家權、郭子賝、陳振瑋等三位消防員報到，透過直播節目帶粉絲一同體驗專業又辛苦的消防人員工作。參加年度新北消防形象月曆拍攝的三位明星消防員一出場架式十足，壯碩的身材和肌肉線條超吸睛，站在消防車前威風到不行，引起直播間粉絲暴動，紛紛狂讚：「新北發爾麵好帥！」。三位Fubon Angels也調皮地說：「這麼厲害的身材，等等獎品送月曆要趕快搶起來了吧！」

Fubon Angels穎兒（中）挑戰射水和滅火器滅火，成功完成一日消防員體驗任務。（浪LIVE提供）

第一關先由樹林分隊的劉家權消防員解說「叫叫 CD」的CPR程序，劉家權特別宣導，民眾在撥打119求援講完資訊時，千萬別急著掛電話，可以打開擴音，讓專業的護理人員詢問患者狀況及引導急救措施步驟。示範正確的壓胸動作時，重陽分隊的陳振瑋消防員在計時器考驗下，兩度完美呈現「十秒壓胸20下」的標準，讓一旁的Fubon Angels驚奇不已。挑戰操作時，劉家權扮演電話另一頭的護理人員，請Angels確認昏倒者的狀態。穎兒手勁太強不慎讓輕拍變掌摑，粉絲紛紛幫假人喊痛；秀秀子兩手一伸抓住假人胸肌，讓專業的消防員們也笑場，趕忙制止：「請不要騷擾他好嗎？」笑慘一票粉絲。好不容易在消防員的引導下，正確地完成了CPR和使用AED急救的程序。

消防裝備重到人「差點併軌」 Fubon Angels：感謝消防人員的辛勞付出 接下來挑戰消防裝備著裝，看清水分隊的郭子賝消防員熟稔輕鬆地示範正確步驟，Fubon Angels還一派輕鬆讚美褲裝穿起來有點可愛、動作帥氣，輪到自己上場時，從穿上褲子就表情大變直喊：「好重喔！」在消防員協助下好不容易才背上氣瓶的Jessy，肩上的重量讓她差點整個人往後翻了過去。將近25公斤重的全套消防裝備讓她們舉步維艱，也讓Angels發自內心地感謝消防人員的辛勞付出。最後她們還挑戰了射水和滅火器滅火，成功完成了一日的消防員體驗任務。

第一排：穎兒；第二排由左至右：樹林分隊劉家權、重陽分隊陳振瑋；第三排左起：Jessy、清水分隊郭子賝、秀秀子。（浪LIVE提供）

節目最後，Fubon Angels提出交換專業能力的建議，希望能帶三位消防員跳應援舞，體驗一下啦啦隊的工作。在Angels的帶領下，三位壯碩的消防員跟著左右扭腰擺臀，高舉雙手大喊：「新北Fireman！」雖然表情有一些羞澀，三位消防員的動作仍然靈巧到位，展現了與平常打火英雄英姿有別的可愛面貌，博得收看粉絲一致的掌聲和好評。