《娶我吧！》一分鐘看電影篇。(影／取自YouYube)

浪漫愛情喜劇片《娶我吧！》由導演凱特寇伊若（Kat Coiro）執導，演員陣容包含珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）、馬盧瑪（Maluma）、歐文威爾森（Owen Wilson）、莎拉席佛曼（Sarah Silverman）、克蘿伊科爾曼（Chloe Coleman）和約翰布萊德利（John Bradley）等，講述流行音樂史上2大巨星的世紀婚禮直播，如何演變成讓路人甲當新郎，而這場超越現實的相遇，最終是否能成為真實的愛情故事，日前釋出電影主題曲〈On My Way〉，搶先讓大家的耳朵沉浸在愛情裡。

「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲和拉丁鮮肉天王馬盧瑪也挑戰用1分鐘帶觀眾迅速了解這部片，故事起源是2位流行巨星凱特薇迪茲（珍妮佛洛佩茲 飾）和巴斯提恩（馬盧瑪 飾）打算合唱全新暢銷單曲〈娶我吧！〉同時在全球數百萬觀眾面前結婚，這將會是全世界最盛大的婚禮；1位數學老師和單親爸爸查理吉爾伯（歐文威爾森 飾）被他女兒露（克蘿伊科爾曼 飾）和他最好的朋友派珂黛比（莎拉席佛曼 飾）拉去看這場演唱會；當凱特在演唱會快開始的時候得知巴斯提恩正在跟她的助理搞外遇，被全世界都發現，於是凱特就做了任何理智的女人會做的事，從人群中挑一個粉絲然後嫁給他，這一開始看起來是個衝動的決定，後來卻意外演變成一段美妙的愛情。該片2月11日在台上映。