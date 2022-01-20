以「氣質女伶」著稱的邵雨薇甫從演員斜槓作家，曾演出《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等電視劇，並憑2016年電影《樓下的房客》突破性演出入圍第18屆台北電影節最佳女主角獎。邵雨薇昨(19)日分享她「濕身」的工作照，畫面中可見顏值逆天的她頭髮全濕，全身被幾條白色大毛巾緊緊包裹，「唯二」露出的肢體只有一對粉嫩膝蓋，，讓粉絲們不禁感佩她的敬業精神，紛紛說「辛苦了」為她加油打氣。

邵雨薇昨(19)日在IG分享美照，畫面中可見她「濕身」的模樣，應該是在進行戲劇或廣告拍攝工作，雖然全身被幾條大白毛巾緊緊包覆，但露出的頭臉仍可看到她精緻的五官顏值，以及因為工作而全濕的一頭秀髮，「唯二」露出的肢體只有一對粉嫩膝蓋，可以想見她在冬天拍攝被淋濕，那種冷得快發抖的狀況不好受。

邵雨薇寫道：「想達成最特別的事物，就會有最特別的經歷。這就是某種愛的代價。目標就在那的時候，辛苦也不算什麼了。」粉絲雖然感佩她的敬業精神，卻也心疼她捱寒受凍，紛紛為她加油打氣：「辛苦了」、「好冷的感覺」、「加油」、「游不過去，就乘夢想～飛過去！」、「辛苦了，我相信雨薇每次的努力都很可以，也讓不少人看見了，並且肯定了妳！」一天時間吸引2.4萬人按讚。

男友吳慷仁先前曾讚美過她是「360零死角女神」，被問到自己覺得哪個地方最有魅力，邵雨薇也笑說：「其實沒有特別問過他，但我想應該是個性，相處時的感覺讓對方沒有負擔。」吳慷仁近期在Netflix影集《華燈初上2》演「Sugar」酒店老闆「劉寶龍（寶寶）」，受訪時聊到已經知道殺了蘇媽媽（楊謹華飾）的兇手，被問邵雨薇知不知道，他笑說：「沒有跟她透露太多。」

邵雨薇去(2021)年12月中曾因為在搬包裹的過程中，不小心被反彈的推車撞到，造成眼角撕裂傷，當下瞬間嚇瘋：「眼球充滿脹痛感，頭暈想吐，完全不敢打開眼睛，以為眼球完蛋了。幸好打開眼睛看得到，又沒有血塊在眼睛上。就是撕裂傷留了不少的血，依然把我嚇瘋。」所幸四天後她分享說：「神奇的醫療，才四天，黏合真的amazing，我覺得幾乎沒有留疤。」安然無恙讓粉絲們鬆了一口氣。