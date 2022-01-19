《阿媽》演員王可元（右起）、廖怡祾、朱宥琳、導演吳旻炫、陳文彬、陳仙梅、馬國賢、陳雅慧出席開鏡儀式。(公視台語台提供)

公視台語台2022電視電影《阿媽》18日於桃園舉行開鏡儀式，導演兼編劇吳旻炫，與演員王可元、陳文彬、陳雅慧、陳仙梅、廖怡祾、朱宥琳、馬國賢等人出席。首次挑戰演出跨性別者的王可元，為準備角色特地上街試穿女裝：「有些店員會先愣住，跟我確認是不是我要穿的。」坦言過程雖然有點緊張，但對於角色的內心建構有很大的幫助，男扮女裝的妝髮過程也成為進入角色的重要儀式，甚至連助理導演都向他表示：「我真的把你當成女生在互動了。」

提到近期在《華燈初上》也因女裝掀起討論的「寶寶」吳慷仁：「我的角色和寶寶媽媽桑可能不像社會所期待的模樣，但我們絕對都是很漂亮的女生，依照自己喜歡的樣子活在世界與角色之中。」陳文彬則說，身邊就有這樣的朋友，大家都在很多元的社會成長，並互相學習與尊重。

至於對阿媽的記憶，王可元說：「我阿媽煮的蘿蔔排骨湯真的很好喝！」阿媽總是可以在一樓喊二樓的他吃飯，「每個阿媽的肺活量應該算是一部分人的集體記憶吧！」而他與父親的互動則與角色一樣，不太會表達愛也不知該如何開口：「他總是在我離開家的時候說，等一下，走到我身邊從口袋拿出一千塊要我帶著，很怕我身上沒有錢會餓到肚子。」

飾演父親的陳文彬表示，因為自己的家族不大，雖然沒經歷過戲中的這種生活，但讀完劇本後深受感動，決定第二次出演台語台的作品，也希望透過戲劇來推廣台語。

恰逢年前開拍《阿媽》，飾演二姑的陳仙梅想起過年與家人相處，也有類似戲中的經驗：「平常沒有聚在一起的家人，很容易一下子就擦槍走火吵起來。」覺得這是個蠻寫實的劇，飾演其丈夫的馬國賢則笑說：「過年最怕被關心有沒有交女朋友、有沒有打算生孩子的話題！」直呼自己也正在努力找一個好對象。

《阿媽》曾獲2019年優良電影劇本優等獎，創作動機源於導演的親身經驗，講述家族成員各自返鄉處理阿媽後事，帶出男主角的跨性別認同議題。這次與許多台語劇大前輩合作的王可元表示：「戲中家人都是可以用台語倒著罵人的輪轉（流利），一開始真的非常害怕自己會拖累他們。」但反而得到許多照顧與拍攝台語戲的經驗談，直言：「我們真的好像變成一家人了。」