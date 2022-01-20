新冠肺炎疫情至今未消退，全球人民安全及經濟都受到嚴重考驗，病毒更是數度變異，現今的Omicron疫情再掀病例高峰，台灣也難逃魔掌，就在各國民眾搶打疫苗時，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)因未施打疫苗，無法在澳網公開賽中一展身手，引發外界譁然，而美女主播魏文元也忍不住開轟，痛批無法理解球王的選擇。

在Omicron疫情狂飆的現在，世界各國無不繃緊神經警戒，而網壇知名賽事澳網公開賽雖如期舉辦，但卻爆出遺憾消息，球王喬柯維奇因沒打疫苗而在賽前與澳洲政府為了簽證問題對簿公堂，最終被判上訴無效敗訴，將下令將其驅逐出境，而除了澳洲外，他國也有類似的入境限制，因此今年的溫網、美網，喬帥都可能被擋。

美女主播魏文元也就此事在臉書發文，直言：「不能理解，為何會有人不願意打疫苗？承平時期反之，或許說得通，但全球已進入病毒戰亂時代，亦反之？」，她也說明了世界網壇球王喬柯維奇因兩點不願打疫苗，一是為身體自主權，二是他崇尚養生法，因此「高調與全球規則逆道而行」。

如今澳網賽事盡在眼前，喬帥的堅持最終踢到鐵板，和防疫措施嚴格出了名的澳洲政府槓上，結果他連球場都到不了就要被驅逐出境，不但澳網打不成，甚至法網也可能泡湯，讓魏文元大嘆：「說到底就是網路上太多假訊息和偽科學流竄，難辨真假的消息，害人不淺」。

她也提到，如今外電新聞天天都能看到下列這類報導，「鐵齒拒打疫苗的人，結果痛失親人，或是自己也沒命，徒留懊悔」，反觀台灣不但有疫苗，台灣民眾也乖乖按照安排施打，深怕一個來不及防不住O毒，魏文元盛讚台灣很棒。