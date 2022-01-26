美國最新研究報告指出，Omicron變異株引發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）似沒有Delta等前波高傳染力變異株來得嚴重，住院天數較短、加護照護需求較少、死亡病例也較低。

路透社報導，然而，Omicron變異株傳播力強，掀起破紀錄的染疫、住院人數，導致美國醫療體系量能拉警報。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）「死亡率與發病率週報」（Morbidity and Mortality Weekly Report）今天刊出的研究報告發現，儘管COVID確診量飆升，目前這波Omicron疫情送進加護病房的重症患者人數，比去年冬天疫情高檔還低約29%，與Delta疫情相比則低約26%。

研究指出，Omicron變異株重症比例較低，可能與疫苗覆蓋率較高、符合資格者施打追加劑有關，也與有民眾之前已染過疫有些許免疫防護力有關。

研究顯示，去年12月19日至今年1月15日這段Omicron感染高峰期期間，死亡率平均約達千分之9，相較之下，上一個冬天高峰期有千分之16，Delta變異株也有千分之13。

美疾管中心表示，這項研究的各項發現與先前南非、英格蘭、蘇格蘭的數據分析相符，這三地Omicron疫情高峰的時間都比美國早。

美疾管中心指出，Omicron疫情期間兒童住院率相對高，可能與兒童疫苗覆蓋率低於成年人有關。美國5歲以下兒童還不能施打疫苗，大一點的孩子的疫苗覆蓋率也不及成人。

這項研究分析的數據來自1個大型醫療的數據庫與3個偵測系統，評定2020年12月1日至2022年1月15日美國COVID-19的特徵。

研究作者群表示，這項研究碰到一個限制，即他們無法排除偶然發現的確診病例，也就是患者為其他原因就醫而偶然篩檢出COVID。這些病例不僅抬高病例住院率，也影響症狀嚴重指標。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110126