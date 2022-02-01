加拿大總理杜魯道今天表示，他的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測呈陽性，但他感覺良好，在遵循公衛指引的同時將繼續遠距工作。

杜魯道（Justin Trudeau）告訴加拿大新聞社（Canadian Press），上週在他的一個孩子檢測呈陽性後被隔離，但當時他的快篩結果呈陰性。（譯者：徐崇哲）1100131