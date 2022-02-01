加拿大總理杜魯道確診COVID-19 狀況良好 03:402022/02/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大總理杜魯道。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大總理杜魯道今天表示，他的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測呈陽性，但他感覺良好，在遵循公衛指引的同時將繼續遠距工作。 杜魯道（Justin Trudeau）告訴加拿大新聞社（Canadian Press），上週在他的一個孩子檢測呈陽性後被隔離，但當時他的快篩結果呈陰性。（譯者：徐崇哲）1100131 北京冬奧組委：冬奧會閉環內沒有疫情傳播 預防醫學 卡位寵物試劑新市場 #加拿大總理杜魯道 #COVID #19 #檢測 #呈陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐西蘭總理COVID-19篩檢陰性 繼續隔離至2月1日 09:162022/01/31 國際 新北去年119近60萬通報案電話 近10萬通「打錯、謊報」 18:302022/01/29 社會 日本全境COVID-19增近8.5萬例 再創單日新高 19:372022/01/29 國際 8.3萬劑BNT沒人預約！柯P喊話中央重啟平台 給民眾回心轉意的機會 16:562022/01/28 生活 Omicron攪局 華爾街銀行甩不掉遠距辦公 10:112022/01/30 國際 中國控美干預冬奧 華府籲放寬外交人員防疫規範 11:392022/01/28 國際 症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命 12:162022/01/31 國際 Ct值16！確診女自主管理期逛3百貨有19處足跡 北市曝不開罰原因 17:002022/01/30 生活 身分證掛失、1996內政服務熱線 新春期間不打烊 12:072022/01/29 政治 大排長龍等採檢 逾3000輛卡車困阿根廷智利邊境 11:092022/01/30 國際 Global Mall桃園A19 5樓主題餐廳新登場 04:102022/01/30 《旺來報》 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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