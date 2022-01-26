國內全面開打第3劑，但不少人擔心「疫苗可以對抗Omicron嗎？」台大公衛學者表示，儘管Omicron容易發生免疫逃脫，但第3劑仍有其效益，應盡速接種以提升保護力。而近來高雄港群聚驗出Omicron亞變種「BA.2」，學者分析，BA.2由於缺少Omicron原有的基因段缺失，較難以早期偵測。

全球Omicron傳播快速，發生率約為十萬分之42，死亡率雖不比Delta高，但近來有攀升趨勢，約為十萬分之0.1。台大公衛學者張維容博士指出，從疫苗中和抗體反應地圖可以看出，Omicron與其他變異株相距甚遠，代表其他變異株所產生的中和抗體難以中和Omicron，也因此Omicron容易發生免疫逃脫、重複感染的情形。

張維容引述一項美國研究指出，無論是2劑BNT或2劑莫德納，面對Delta可維持約60％左右的保護力，但面對來勢洶洶的Omicron，在接種6個月後保護力就降到極低、接近失效，因此需要盡速追加施打第3劑。

該研究進一步發現，接種第3劑除了可以免於感染之外，萬一仍感染Delta或Omicron，體內病毒量皆更低，顯示第3劑疫苗可以減少感染者體內病毒量。

另一篇研究則是探討疫苗在預防急診及住院方面的效益，研究結果顯示，相比於Delta，Omicron的疫苗效益明顯較低且下降幅度較大，因此仍呼籲民眾盡速接種追加劑，以再次提升免疫保護力。

國內目前有多條Omicron本土傳播鏈，近來高雄港群聚被驗出為Omicron亞變種BA.2，亦被外界稱為「Omicron的妹妹」。台北醫學大學教授陳立昇說明，目前Omicron主要有3種亞型，包括具有感冒病毒遺傳片段的BA.1、較難早期偵測的BA.2，以及最近被發現的BA.3。

陳立昇說明，BA.1和原本的Omicron特性很雷同，有第69-70位點的基因段缺失，偵測上較容易且快速；而BA.2就沒有69-70這項缺失，因此較難以早期檢測，需要仰賴基因定序；至於BA.3和BA.1一樣有遺傳片段的缺失，因此也較容易早期偵測到。

去年11月17日菲律賓通報首例BA.2，英國也於12月6日出現首例，目前已累計426例，衛生安全局近日將BA.2升級為「調查中變異株」（VUI）。

全球目前已有40國出現BA.2變異株。陳立昇指出，BA.2目前即將在丹麥成為主流變異株，根據該國初步研究，BA.2的住院比例、症狀和免疫逃脫能力都和BA.1無太大差異，未來是否在各國產生變化，仍值得關注。