新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊，同時慰勞辛苦的司機們。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊，同時慰勞辛苦的司機們。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊，同時慰勞辛苦的司機們。（葉書宏攝）

全民第三劑搶打莫德納 侯友宜籲：不分廠牌快接種

新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊，同時慰勞辛苦的司機們，侯表示，新北市第3劑疫苗接種約22％，盼第3劑接種能大幅提高，同時個人防疫也要落實，保護自己、保護他人。

侯友宜表示，新北市第3劑疫苗接種約22％，盼第3劑接種能大幅提高，春節期間除了除夕、初一休息外，初二開始都有提供接種，包含機動塞篩檢站、門診、醫療院所等，盼民眾可以前往預約接種。

侯友宜說，疫苗接種提高覆蓋率，可以提高自己的保護率，但個人防疫也要落實，戴口罩、避免群聚、量體溫、勤洗手，洗手方式要用三明治洗手法，進到任何場域摸到任何物品，都要再消毒，確保防疫更落實，配合各場館規定，把防疫做到位，保護自己、保護他人，目前還是要把第3劑疫苗衝高，把防疫做到位。

衛生局表示，新北市春節期間疫苗接種不打烊，在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打接種服務，服務期間從1月27日至1月30日（小年夜），除夕、初一休息，接著2月2日（初二）至2月6日（初六），一共9天，每天下午1時30分至4時30分、下午5時30分至8時30分兩個時段，天天提供1千個名額，接種1、2、3劑都可以，鼓勵大家趕快接種疫苗提升保護力。