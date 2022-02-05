高雄疫情持續延燒，高市府5日舉行記者會，宣布新增10例本土個案，其中高雄港傳播鏈9人、宜蘭飯店衍生幼兒園傳播鏈1人，但繼4日傳出防疫旅館群聚案後，啟動79家防疫旅館跨局處聯合稽查，傳又有另外2間防疫旅館同時出現2名確診者，市府防疫團隊清空旅館，針對工作人員及住客擴大篩檢，初步調查尚未有確診者出現，目前仍持續擴大篩檢中。

高雄市長陳其邁指出，高雄5日新增10例本土確診案，與高雄港有關的9人中，6案屬於居隔期間發病，另外3案則是確診接觸者遭匡列後採檢陽性確診，另外1例則屬於宜蘭飯店衍生幼兒園群聚案中確診兒童的母親，因為孩子染疫由母親陪同進入醫院照顧而確診，由於新增的10例個案，都屬於匡列後解除隔離前採檢確診或者是都有明確感染源的確診個案，所以請民眾放心。

陳其邁表示，他們在追查國中生一家三口感染源時，在某防疫旅館發現，有一層樓出現4名確診者的情況，所以立刻啟動人員清空、環境消毒作業，並進行全市79間防疫旅館的第3次跨局處聯合稽查行動，只要旅館中同時有2個確診個案出現，就實施擴大篩檢作業。

陳其邁表示，經過聯合稽查，4日針對另外2家有2名以上確診個案的旅館進行擴大篩檢，目的是希望排除流行病學上的相關風險，2家防疫旅館大篩檢後，所有旅館員工均無發現任何確診個案，將會持續擴大篩檢，希望只要有任何風險出現，都可以立刻排除。

高市府衛生局說明，4日針對3家防疫旅館總體檢，現地已經在場的員工全部採檢均無異常，而有些住客或民眾在時序上相關，已經陸續召回採檢，目前3間旅館總召回採檢人數共210人，已採122人均無異狀，另64人檢驗當中，還有24人由警政人員協尋當中。