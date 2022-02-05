一名已經接種三劑新冠疫苗的百歲人瑞，意外被誤打第四劑，結果3天後爆發肺炎，並不幸在一個月後病逝，至於死因是否與疫苗有關，還不得而知，新加坡衛生部已經著手調查。

根據新加坡《聯合早報》報導，當地衛生部昨(4)日發布聲明指出，這名103歲的人瑞住在宜康療養院，她之前已接種三劑新冠疫苗，而來自保康醫療診所的流動醫療團隊，卻在去年12月13日為她接種第四劑，結果她在12月16日因肺炎和低鈉血症入住樟宜綜合醫院，之後也被診斷出中風，不幸在今年1月10日病逝。

驗屍官隨後驗屍，判定其主要死因是肺炎，而中風和心血管疾病則是影響因素，但驗屍官仍未確定，死因是否與接種疫苗有關。衛生部初步調查顯示，接種程序可能有違規，療養院和負責接種的供應商之間溝通也有問題，預計本月將完成徹底調查。

衛生部指出，流動接種團隊至今已完成15萬2000次接種，這是本地首次出現弄錯身份，導致流動接種團隊錯誤施打疫苗事件。當局原本要在去年12月公佈這起事件，但由於當時當事人的家屬要求衛生部不要公開，因此衛生部在與家人討論之後，於昨晚公佈。

宜康醫療集團和保康醫療診所昨晚發表聯合聲明指出，是在施打疫苗約五分鐘後發現錯誤，宜康醫療集團和保康醫療診所的團隊立即關注這名人瑞的狀態，並延長觀察時間，她當時沒有出現任何不良反應。宜康醫療集團和保康醫療診所將共同支付該死者的醫藥費、提供家屬協助，並著手檢討施打程序，避免類似事件重演。