基隆港針對登船人員實施4大強化管制措施。（陳彩玲攝）

登船人員需依標準流程脫除使用後的隔離衣及口罩。（陳彩玲攝）

高雄港爆發疫情群聚感染，全台國際商港繃緊神經加嚴防疫，基隆港針對登船人員實施4大強化管制措施，今天上午交通部長王國材到基隆港視察。他認為，人員下船後的清消作業還不夠徹底，最後應進行全身消毒。

王國材表示，全台有7大國際商港，每天約有千名作業人員登船維修、理貨、船務代理等，由於高雄港爆發登船維修人員染疫事件，要求國際商港加強防疫清消，他說，基隆港與市區緊密連結，若有防疫漏洞會引起重大影響，因此，今天特別到場視察各方面整備情形。

交通部航港局針對登船實施4大強化管制措施，包括限縮登船業別、強化防護裝備、設置登船檢查站、加強現場查核。禁止船舶修理業及船舶運送業登船，若遇特殊需求，需提報防疫計畫；登船人員應全程佩戴口罩、護目設備、防水手套、隔離衣；人員登船前需經身分確認，提交7日內採檢的PCR陰性證明；每日4次現場巡查，船舶非經許可不得放下舷梯。

基隆港務分公司則設置醫療廢棄物回收站，並擬定作業指引，登船人員需依標準流程脫除使用後的隔離衣及口罩，最後手部需進行酒精消毒，避免殘留病毒接觸身體，發生交互感染。 王國材聽取簡報後認為，清消作業還不夠徹底，人員需嚴陣以待，脫除防護設備後，應進行全身消毒，包括鞋底、背部等容易被忽略的地方。

王國材說，高雄港爆發疫情，千萬不能再有任何港口淪陷，要把船舶當作國外，凡是船員與登船人員足跡重疊區域也要進行消毒，包括舷梯及把手等處，他提及，港區範圍大，很多小細節會疏忽，但這次疫情比較特別，病毒傳播較為容易，共同活動區域要特別注意。