本土疫情持續燒，其中有多個案例的感染源尚不明，讓大批民眾搶打第三劑。而第22輪疫苗預約將在今（11日）中午12點截止，只要年滿18歲且在去年11月28日前打完兩劑疫苗者都可以預約，而目前許多人搶著要打的莫德納僅剩不到6萬劑，已經有超過77萬人預約完成，最快可在2月14至20日接種疫苗。

第22輪主要提供民眾預約打第三劑疫苗，並開放給年滿18歲且在2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗的民眾。其中第22輪共提供156萬劑左右，各縣市各廠牌疫苗量能又以莫德納最多約83萬3843劑，接著依序是BNT疫苗58萬4898劑、高端11萬5655劑以及AZ疫苗2萬7008劑。

第22輪疫苗各廠牌量能。（圖／指揮中心提供）

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至昨（10日）下午5點，莫德納已有77萬5090人預約、BNT疫苗43萬9198人預約、高端5萬5398人預約，另外AZ則有8928人預約，整體預約率達81.89%。換言之，最搶手的莫德納疫苗只剩不到6萬劑。

第三劑疫苗預約狀況踴躍，但仍有許多人擔憂打第三劑可能出現的副作用，台大家醫科醫師何忠祐分享，連打三劑莫德納或BNT，第三劑副作用發生率與第二劑雷同；而「AZ＋AZ＋mRNA疫苗」的組合，第三劑常見副作用有注射處疼痛（通常持續1、2天）、疲倦、全身痠痛與發燒；而毒理學專家招名威則是打「高端＋高端＋莫德納」的組合，打完整天都沒有出現不適症狀。