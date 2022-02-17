因新冠肺炎疫情蔓延，衛福部去年宣布，醫護人員染疫賠償從35萬調高到100萬元，但目前通過審核的38個案件中，平均只獲得10萬元賠償，遭外界質疑「說一套做一套」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，100萬元是上限，實際補償多少由審議小組作最平衡的考慮。

北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰表示，昨天在臉書爆料，去年5月有確診新冠肺炎的重症患者因為插管困難，導致醫師在插管時被患者的嘔吐物噴濺，感染Alpha病毒株，最後確診發燒住院多日，甚至為此停工1個月，還留下肺纖維化的後遺症，結果只有領到6萬5千元的補償津貼。

陳時中說明，醫護人員染疫補償有一個審議小組，補助上限為100萬，因為每個人在染疫之後受的傷害各有不同，審議小組會根據相關需要補償的部分，作最平衡的考慮。

他強調，100萬是上限，針對各種不同樣態去做公平的處理，更提到由於現在新冠肺炎造成的損害或住院天數都比較低，因此未來相關補助會越來越低。