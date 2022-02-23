中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，為提供COVID-19染疫康復者更優質的身心健康關懷整合機制，衛生福利部辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，以提供出現COVID-19急性感染後徵候群（Post COVID-19Condition）相關症狀者之門、住診醫療服務、社會福利資源評估轉介及心理健康照護，並於衛福部全球資訊網開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫網頁專區」（下稱「染疫康復者專區」），製作淺顯易懂、圖文並茂的懶人包，協助民眾瞭解計畫內容，方便獲取相關指引與可運用資源等資訊。

指揮中心說明，衛福部於去（2021）年12月13日公告辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，針對COVID-19確診解除隔離後6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務，由承作醫院定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師（員）評估家庭支持功能，協助轉介適當之社會福利資源，保障個案後續康復照護需求，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。

指揮中心指出，截至今（2022）年2月22日止，已完成核定81家向健保署申請擔任本計畫的承作醫院（臺北區21家、北區18家、中區14家、南區12家、高屏區9家、東區7家），各承作醫院之名單、整合科別、開診時段，網頁連結及諮詢窗口電話，均同步公布於「染疫康復者專區」（網址位於：衛福部全球資訊網＞其他＞認識COVID-19＞COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫網頁專區，https://reurl.cc/8Wz6qX）。

中央健康保險署醫務管理組參議黃兆杰23日指出，截至23日新增8家，達到89家醫院。

本計畫由核定醫療院所收治COVID-19染疫康復者個案，整合門診、住院整合照護，提供醫療服務，增加民眾可近性；疾管署提供COVID-19染疫康復者指引、解除隔離資訊；醫事司編列本計畫健保醫療費用以外之費用預算；心口司提供心理衡鑑評估量表；長照司提供轉銜長期照顧資源；社工司轉介全國社會福利和救助資源。

指揮中心呼籲，面對COVID-19嚴峻疫情，民眾應配戴口罩、勤洗手、維持良好個人衛生習慣、保持社交距離等之相關規範，降低病毒傳播力，如有不適症狀請盡速就醫，並確實告知醫師相關旅遊史及活動史，以保護自我及周遭親友健康，共同維護國內社區免於疫情威脅。