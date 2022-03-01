一項由現代保險事務教育基金會每年針對「全國財金保險系所畢業生就業意願」進行的調查，於今（1）日公布調查結果並舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮。致力於培育優秀保險人才的元大人壽再度蟬聯「最嚮往的壽險公司」內勤組優等，此外更加碼拿下外勤組優等，獲雙獎項；母公司元大金控深耕新世代，過去已連續8年獲選為財金保險系所應屆畢業生「最嚮往金控公司」，今年再獲得最高榮耀特優獎的肯定。

元大人壽延續集團在人力資源管理的「選、育、用、留」方面的力度、強化人才建設，優化人力素質，並致力於提供良好的薪資水準與完善的福利制度，以吸引優秀人才，激勵人才發展，落實元大人才培育計畫，奠定永續發展基礎。

2021年起，元大人壽針對內勤同仁及主管持續推動專業人才培育及接班梯隊養成，以「全面提升員工專業度，聚焦接班梯隊培育發展」為目標，打造潛力人才團隊，從策略經營、領導統御及數位科技等面向持續舉辦各體系專業職能課程，提升團隊專業素質，強化企業競爭力。

除了精進專業外，元大人壽更重視員工身心，打造健康友善的職場，除了開辦瑜珈、核心肌群等樂活課程，更推動桌球、自行車、登山等社團，培養同仁運動風氣，以達到工作、生活的平衡。針對外勤之業務團隊部分，元大人壽持續拓展通路組織規模、厚實組織發展，除歡迎同業加入、推新秀專案外，今年特別祭出「外勤業務主管展星計畫」以建構年輕有活力、專業且用心之服務團隊。此計畫提供無壽險經驗的年輕人工作機會，通過甄選加入展星計畫後，一年期間以全工時僱傭契約業務襄理任用，享有勞健保等福利，期間若通過相關考核還可享培訓獎勵金3萬元，讓新人安心投入課程學習與行銷服務。一年屆滿即啟動第二年之進階培訓計畫，協助這群業務主管朝行銷與組織發展齊頭並進。人才是企業和社會發展最核心的要素，優秀的人才是實現企業戰略目標的基礎，更是企業持續發展的動力，尤以競爭激烈的金融服務產業更甚，元大人壽將持續以留任優質人才為持續努力的目標，自許成為一家與員工共同成長的企業。