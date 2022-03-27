全國身心障礙運動會賽事將於4月9日到12日在台中市展開，其中射擊項目比賽於3月25日到3月27日在公西靶場提早進行，新北市代表隊射擊項目共9位選手參賽，拿下2金4銀3銅好成績，呂玉玲、張梅英、陳雅婷三人拿下肢障女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽金牌，陳雅婷奪下肢障女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽金牌，莊智傑拿下聽障男子組射擊10公尺空氣手槍銀牌，黃楷倫拿下肢障男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽銀牌。

代表新北市參加射擊項目的莊智傑，2020年就拿下聽障男子組射擊個人賽金牌，雖然聽不見，但仍熱衷追求自我實現，今年在聽障男子組射擊10公尺空氣手槍資格賽就破了大會紀錄，最終摘下銀牌。

新北市體育處表示，智傑3歲半時的高燒，使得耳朵功能退化，也部分影響了平衡的發展，但他仍熱愛運動，經常和朋友一起打籃球、跑步，熱愛運動的他，並沒有受限於擊的限制，仍然積極努力面對人生。

但23歲時他突然發現無法下床、雙手也暫時失去知覺、甚至無法挺直身體。遍尋名醫、掛遍教學醫院各科門診，甚至有段時間都找不到病因，使他曾一度活在恐懼和未知的焦慮中，經過多次轉介，才診斷為罹患罕見疾病低磷性軟骨症。

熱愛運動的他，因罹患罕見疾病軟骨症，無法進行動態激烈運動，在朋友建議開始接觸射擊運動，在這個較為靜態的運動中，找到無聲世界專注的力量，成績表現也讓他有了持續練習的動力。

莊智傑表示，不管是人生還是比賽，就是「不斷歸零，重新出發」，若是貝多芬的耳朵疾病讓他譜出命運交響曲這個動人的樂章，相信自己也能在疾病中找到一個能夠堅持下去的運動，支持自己更健康、更有希望的向前邁進。