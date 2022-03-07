苗栗縣長徐耀昌今天表揚229位優異的體育選手和教練。（李京昇攝）

苗栗縣學子參加全國性各項體育賽會表現亮眼，苗栗縣長徐耀昌7日接見表揚體育績優選手及教練，肯定選手們優異表現以及教練們對縣內體育、教育發展的貢獻。其中，通霄國中老師賴聖蓉帶領中華女壘隊長征祕魯參加2021年U18女壘世界盃賽事，一路挺進決賽獲得銀牌，為23年來最高紀錄，為國爭光。

苗栗縣近年全力推動體育三級制，讓具備體育專長的選手們能留在縣內發展，並確保從國小、國中到高中皆能接受完整的培育訓練，近年苗栗選手參加各類賽事屢傳捷報，帶回豐碩成果。

徐耀昌偕同教育處長葉芯慧頒獎表揚各項全國性體育賽會表現優異選手及教練，本次表揚體育競賽項目包括滑輪溜冰、扯鈴、柔道、角力、武術、壘球、排球、足球及民俗體育鼓術等9項，共229人。

他表示，在各校校長及指導老師、教練用心培育下，各項體育好手發揮實力代表苗栗縣爭取最高榮譽，也勉勵學子用功讀書，專精自己喜愛的運動，在學習及校園生活中留下美好回憶，各校團隊也持續培養更多更優秀的下一代。

本次表揚名單中，通霄國中老師賴聖蓉為2021年U18女壘世界盃賽事教練團一員，帶領中華女壘隊長征祕魯，一路挺進決賽獲得銀牌，創下史上最佳成績，苗栗縣與有榮焉。

賴聖蓉表示，因為疫情關係，這次比賽一延再延，因本身仍在校任職，只能克難集訓擠出時間利用周末及寒暑假訓練，其中也擔心賽事因疫情取消，以及家長對孩子安全性顧慮，無法成行出賽，但幸好一切在落實各項防疫工作及疫情穩定後能與全國交流切磋，當中最辛苦的在於全隊只能在球隊與飯店來回奔波，並且謹守各項防疫規定，確保全隊健康安全。

她說，由於比賽環環相扣，只要有一個失誤就會與獎牌擦身而過，必須要到前四強才能爭取殊榮，好不容易6連勝到第7場與美國對打，進行戰力調整並且儲備精力隔天再與美國對戰角逐冠軍寶座，只可惜在第6局以一分之差輸掉比賽，但此次仍是23年來最好成績，突破1999年女壘拿下季軍之後勇奪銀牌的最高紀錄。

此外，苑裡國小參加111年度全國和家盃排球錦標賽男、女六年級組與女生五年級組橫掃三冠，苑裡高中則獲得國中男子組排球亞軍；文英國中參加2020全國協會盃FUTSAL足球錦標賽U16男子組拿下冠軍。

蕉埔國小參加教育部體育署110學年度全國各級學校民俗體育競賽鼓術男女混合組榮獲特優，並獲得「2021年全國暨各縣市國小學童潔牙微電影觀摩」金牌獎，獲教育部國民及學前教育署頒發獎金3萬元。

另有文華國小、文山國小、建中國小、大同國小、明仁國中、致民國中、福興武術國中小、林森國小、梅園國小、蓬萊國小、苗栗縣國術會分別在滑輪溜冰、柔道、角力、武術獲得多項金牌，成果豐碩。