「如果讓您以稻穗為筆，大地為紙，您能畫出怎樣的一幅畫？」清水區農會四健指導員吳美姿，30年來深耕基層四健推廣教育工作，輔導四健青少年成長，常被孩子們非預期傑出表現感動和驚喜；還榮獲「第1屆幸福農村金推獎─傑出農業推廣楷模獎」等獎項，肯定她的努力與深耕。

1991年進入清水區農會服務得吳美姿，從1999年開始辦理四健推廣工作，超過20年四健推廣職涯，對於四健工作盡心投入，認真辦理各項四健作業組及推廣活動，協助清水區農會培育許多傑出義指會員、10多位草根大使等，在其職涯屢獲肯定獲獎無數。

行事理性果斷、表達能力清晰且樂於助人的吳美姿，於清農及全國四健推廣領域人員極佳，深受上級長官愛戴及同事與工作夥伴喜愛，其會員及義指更熱愛與她共事推廣四健工作，長年來舉辦活動及競賽過程總能發揮戮力同心、相互鼓勵勇奪佳績。

吳美姿勇於追求新知及技能，並具批判性思考能力。多年來積極參加各項研習活動及專業訓練，研習農業新知，學習瞭解農業特色及新技術，以奠定四健推廣教育的基石，更強化發展四健推廣教育的作業組、講習訓練等活動，把四健推廣教育帶進社區，讓四健會員學習關懷家鄉的人事物。

吳美姿多年來辦理各項作業組帶領四健會員參加全國、縣市級各項競賽屢屢獲獎，曾榮獲全國金推獎「優等獎」、四健會「傑出服務獎」等，還當選2009年印度草根大使，前往印度参訪學習1個月，將所學運用於推廣工作，2020年還榮獲「第1屆幸福農村金推獎─傑出農業推廣楷模獎』等殊榮。

吳美姿將於今年7月屆齡退休，為自己四健推廣教育工作畫下完美句點；她生涯規畫在未來的日子，將用自己的方式繼續為「母親台灣」農業貢獻，以實際行動回報一路走來，曾經拉拔過她的每一雙手及鄉親的愛戴。