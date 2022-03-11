原住民族委員會為協助族人解決林地荒廢問題，促進土地使用效能，增加族人短期收入，特別委託林業試驗所針對原住民保留地久未伐採利用的衰老桂竹林，以及需要長時間等待林木成熟才能收穫的獎勵造林地，研擬複層經濟林經營策略與營造技術，來幫助族人增加收入。

林試所指出，原鄉部落多數位於山區，農業活動包括蔬果栽植、竹林經營或植樹造林等，其中屬於林業用地的原住民保留地，由於非都市土地使用管制規則的限制，只能作造林或經營林下經濟等林業活動使用，以竹林生產、參與獎勵造林或原始森林居多。又因為勞動人力老化、青年外地就業、木材伐採期漫長、進口木竹材等因素，林地漸漸無力管理而閒置。

林驗所表示，複層經濟林是一種具有短中長期收益的生態森林，仿效天然森林的多層次樣貌，充分利用林地的垂直空間，在原本單一林相的木竹人工林裡，挑選多樣化具有經濟潛力與應用價值、可短期收成或多次採收花果枝葉、適合森林中下層低光環境、而維護管理需求度低的原生特用植物，進行混合栽植營造多層次、多物種的森林結構。

林試所育林組助理研究員林鴻志的研究團隊，將新竹縣尖石鄉一處荒廢閒置的桂竹林，適度伐採竹材、調節林內光度，打造成為複層經濟林示範區。林內規劃栽植俗稱羊奶頭的台灣天仙果、阿里山十大功勞等可3～5年內採收的耐陰性灌木，並間植山肉桂、大丁黃等中小喬木，森林的邊緣則選種山胡椒、金銀花等需光性強的陽性植物，後續進行多年試驗觀察及生長監測。

林試所指出，羊奶頭、山胡椒、山肉桂等都是極具原鄉特色的香料植物，部分種類除了作飲料、食材，萃取為純露、精油、調製香水，也兼具保健效果，而大丁黃更是賽德克族傳統弓藝的重要木材。營造複層經濟林不僅充分發揮了森林空間的利用效能，更能保存部落飲食及文化，創造原鄉林地的附加經濟收益。

林試所指出，複層經濟林特別適合原鄉部落老齡族人的勞動能力，幫助其增加短期收入，是無須投入太多人力管理、低密度、低強度的小農經營模式；多層次物種也能促進地表覆蓋度、創造生物多樣性及棲地環境，更是符合社會、經濟與生態期待的林地活化經營模式，希望技術成果能促進林地永續友善的循環利用，未來也能維持偏遠山區族人穩定的收入來源。而如何適度疏伐撫育上層木竹，提高木竹材的品質與生產力，同時調節林下光度，促進特用植物生長，達成兼具撫育各層次經濟植物的多重效果，則是技術發展的重點。

為了推廣複層經濟林經營觀念及營造技術，3月15日早上9點起，林試所將提供台灣天仙果、阿里山十大功勞、金銀花等苗木，協助尖石鄉發展部落經濟及原鄉綠美化，現場提供技術資訊與諮詢服務。