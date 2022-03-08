南投縣魚池鄉魚池尖山去年4月發生火燒山，連燒4天燒光近13公頃林地，鄰近的魚池國中還因此停課。(本報資料照片)

當時火燒山導致魚池國中停課，讓學生映象深刻，因此也特別上山一起植樹，盼守護魚池國中的魚池尖山能浴火重生。(公所提供／吳建輝南投傳真)

魚池鄉長劉啟帆表示，當時因地勢陡峭造成救災困難，今天重回現場看到被大火吞噬的山林，只剩焦黃黑土，心中百感交集。(公所提供／吳建輝南投傳真)

南投縣魚池鄉魚池尖山去年4月發生火燒山，連燒4天燒光近13公頃林地，鄰近的魚池國中還因此停課，8日公所偕同林務局南投林管處、魚池國中學生以及當地民眾，近百人攜手接力重回燒毀的魚池尖山，種植300珠的桃花心木，鄉長劉啟帆說，11日還會在公所發放2500珠原生種樹苗，號召鄉親種植綠樹，打造生生不息的生態環境。

去年４月12日魚池尖山發生大火，一共投入346人次進行救火，開闢的防火線達1.9公里，派出空中灑水的直升機也達132架次，火勢最終在16日才完全熄滅，林火延燒面積12.76公頃，竹民被害面積2.8公頃，原本綠意盎然的山林，變成焦黃黑土。

魚池鄉長劉啟帆表示，當時因地勢陡峭造成救災困難，今天重回現場看到被大火吞噬的山林，只剩焦黃黑土，心中百感交集，而災後積極與林務局討論與溝通，希望能夠協助山林的復育，因此號召當地民眾，重新回到尖山植樹，一起把樹種回來。

劉啟帆說，林育局主責協助復育，之前就先以土包袋載水、打樁、撒草種等方式，來避免水土流失，進而造成危害，後續也邀集企業單位認養，幫助尖山復育，山林除了能為無數動植物增加營養資源，也能增加動植物多樣性，因此保育山林是相當重要的事情，也呼籲所有鄉親億起來。

劉啟帆還說，11日公所前將發放2500珠原生樹苗，包括櫻花、杜鵑、樹蘭、含笑、桂花、紅花風鈴木等，前200名還有限量的金鏟子與水桶，期盼鄉親能在鄉內各個角落種下綠樹，讓南投成淨化空氣的台灣之肺。