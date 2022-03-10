松材線蟲大舉入侵金門，造成松樹群大量感染枯萎死亡。（金門縣林務所提供）

金管處今天種下800株包括樟樹、豆梨在內的原生樹種。（金管處提供）

金管處趕在春雨來到時植樹，期待再見綠意盎然的好風光。（金管處提供）

鄭瑞昌處長（前排右五）今天帶領同仁種下800株包括樟樹、豆梨在內的原生樹種，期待再見昔日綠意盎然，賞心悅目的好風光。（金管處提供）

金門國家公園中山林近年遭受松材線蟲入侵，松樹林群大量枯萎死亡，伐除病株後出現開闊空洞林區，鄭瑞昌處長今天帶領同仁種下800株包括樟樹、豆梨在內的原生樹種，期待再見昔日綠意盎然，賞心悅目的好風光。

當地主要景點中山紀念林於1964年廣植松樹，包括溼地松、琉球松、黑松和馬尾松逾3萬株，2013年間陸續出現樹枝黃褐化和快速枯萎症狀，專家確診罹患松樹萎凋病，其中1株樹齡逾60年，被暱稱「迎客松」的黑松，2015年在鄉親網路串連替它「集氣」搶救下，最後仍宣告不治，只得忍痛砍伐燒毀。

近年，金管處和縣林務所均委請專家跨海健檢，並嘗試多種防治方法，但仍未能有效遏阻病蟲害擴散。前年8月全島統計發病高達2363株，其中858株枯死。縣林務所在伐除病枯木外，也懸掛費洛蒙誘捕器，希望控制媒介昆蟲松斑天牛的蟲口數。但去年仍有2932株發病，砍伐2150株，以致出現開闊的林區，在原本茂密的林地出現「破洞」。

該處趕在春雨季節來到，新植樹苗正當時之際，由處長鄭瑞昌帶領同仁在植樹節前夕種下樟樹、烏（木臼）、潺槁樹、海桐、糯米條、豆梨及朴樹等約800株原生樹種，期待透過林相整理及植樹造林，復育中山林森林生態資源。

金管處表示，中山林擁有豐富森林資源與自然景觀，並設置完善的兒童遊樂設施及自行車步道，一直是民眾及親子休閒活動的最佳場所。此次植樹區域採用該處苗圃長期培育的原生苗木，以適地適木及複層林的造林方式，增加森林覆蓋率，提升和改善景觀風貌，打造優質與舒適宜人的遊憩環境。