2月春節長假，信用卡刷卡出現五大動能，卻依舊扛不住壽險保費衰退的拖累，2月刷卡金額為2,284億元，比去年同期微減0.65％，由於每年2月多半是農曆春節購物、旅遊、紅包理財旺季，2月信用卡刷卡近年來幾乎年年成長，因此今年2月是11年來同期刷卡金額首見衰退。

銀行業者表示，今年2月有五大刷卡動能，彌補了國人依舊不能自由出國旅行、及海外購物的刷卡金額，五大動能分別是農曆春節的返鄉機票或車票刷卡量，比2021年有三～四成的成長；二是今年春節假期較長，期間的餐飲、百貨購物刷卡量亦比去年成長。

三是網路購物刷卡從疫情以來，持續以極強力道成長，主要是民眾已習慣線上購物；四是2月有開學季的學費刷卡潮，有銀行針對刷學費祭出刷卡優惠，亦有穩住刷卡量；五是油價上揚，一些加油聯名卡刷卡量亦比去年同期成長。

但五大成長動能，依舊抵不過壽險保費因為資本市場動盪，2月新契約保費僅643億元，比去年同期少約82億元，因為有不少保費都是用信用卡刷卡繳交，壽險保費減少，連帶使得信用卡刷卡亦衰退。

每年2月刷卡量都因春節、紅包理財及學費刷卡等逐年成長，即便2020年新冠肺炎全球爆發，及去年大家因疫情未解封也無法出國時，2月都比前一年2月刷卡量各成長3.16％與5.27％，今年是自2011年之後、即11年來首見2月刷卡衰退。

2月刷卡量第一名依舊是國泰世華銀行，有373億元，國泰世華銀即是表示其有餐飲百貨、網路購物、春節返鄉機票及繳學費的四大動能成長，但其2月仍是比去年同期略減1.4％左右。

2月刷卡第二名是中信銀，有近368億元，與國泰世華銀僅差5億元，主要是中信銀的中油聯名卡因油價上揚，有不小成長，且其他高回饋卡片亦在購物動能中，刷卡持續成長，中信銀2月刷卡量年增7.52％。

第三及第四是玉山銀行的321億元、台新銀行260億元，兩家亦比去年同期減少6.2％及1.6％；台北富邦銀2月刷卡金額215億元，排名第五，成長7.6％，主要是回饋率高的J卡及線上購物的momo卡發揮效果；花旗銀則以152億元排第六，同比減少2.7％。