第一銀行秉持環境永續理念，串聯綠色友善優惠特店，號召卡友一同節能減碳，使用綠色信用卡「GLORY+世界卡、桃園卡、綠活卡、宜蘭卡及里仁御璽卡」，最高享30％刷卡金回饋，每次刷卡的微小行動，都能累積做環保。

第一銀行攜手全臺有機商店、在地小農推出優惠折扣，特別推薦「綠活卡」及「里仁御璽卡」，至里仁、義美食品、聖德科斯、台灣主婦聯盟、棉花田、馬可先生麵包坊等，享最高10％刷卡金回饋；搭配第一銀行「第一永續，減碳有你」活動，新卡友於綠色消費通路刷卡享10％刷卡金回饋，每週五再加碼10％刷卡金回饋，總回饋率最高上看30％，讓客戶以划算的價格支持有機商品，食用當季蔬果，減低運輸成本，守護環境。

對抗氣候變遷，共享交通工具更是生活中可以做到的節能減碳方法，一銀綠色信用卡於Gogoro Network、Gogoro、eMoving、GoShare、WeMo Scooter、iRent、Zipcar、Smart2go享優惠，且至Gogoro購買電動車，加碼12期分期零利率外，再賺最高888元刷卡金。每天的通勤也能拿好康，刷「桃園卡」及「宜蘭卡」搭乘臺鐵、高鐵、捷運、客運、淡海輕軌等，回饋最高至22％，鼓勵民眾多多搭乘綠色運輸工具，一起與客戶盡心力守護環境永續。

6月底前，除上述優惠外，新戶透過網路申辦綠色信用卡且申請電子帳單與帳戶自動扣繳卡費，加碼首刷禮、指定行動支付最高10％回饋及2,000點紅利點數，「綠活卡」並將提撥卡友國內消費金額千分之2，支持「綠光傳愛」永續計畫，協助偏鄉小學及社福機構汰換節能燈具，期望讓更多人擁抱環保初心，跨向綠色未來。