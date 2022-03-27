為了響應「地球一小時」，Global Mall全台八店在昨（26日）8點30分起關掉招牌燈，並延長為12小時。（Global Mall提供）

全球各大企業都在響應國際淨零碳排、永續環保愛地球的趨勢，就連百貨業者也不例外，Global Mall環球購物中心就身體力行地積極發揮商場影響力，持續以行動推動永續日常生活，從去年全新開幕的Global Mall桃園A19店就主打永續與智能，今年更以「永續家園．共好生活」為主軸，啟動三大永續行動方案，與荒野保護協會攜手響應全球最大自發性環保活動「Earth Hour地球一小時（Earth Hour）」，在昨（26）日更首度擴大規模，開創百貨先例，全台八店自當天晚上8時30分起關閉外牆招牌燈飾，並將關燈時間延長為12小時，以及推出一系列綠色活動，拋磚引玉鼓勵顧客一同從日常生活中落實環保的概念。

Global Mall從去年全新開幕的Global Mall桃園A19店就主打永續與智能，今年更以「永續家園．共好生活」為主軸，啟動三大永續行動方案。（Global Mall提供）

Global Mall在去年起開幕的Global Mall桃園A19店中，建構上就大量運用了環保再生建材，連照明及空調等也作系統化管理，以達到減少耗材、節能減碳的目標等，而過去也連續多年響應「Earth Hour地球一小時」， 今年更首度擴大規模，讓全台八店將關燈時間延長為12小時，4月22日前更將LOGO招牌燈替換成綠色，同時更從商場本身做起、串聯品牌到打造永續發展教育基地，積極推動綠色永續概念，全面推動無紙化消費模式，鼓勵使用行動支付、APP服務，在多個商場設置多種電動汽車及機車充電設施，更攜手館內品牌串連合作，推廣自帶環保餐具優惠、環境友善商品、低碳有機無毒的健康樂活飲食，環保之餘也能讓消費者吃得更安心。

Global Mall今年每季都將舉辦「未來永續小學堂」，以主題情境搭配闖關互動遊戲，讓小朋友透過拼圖認識綠色商品。（Global Mall提供）

Global Mall將商場打造為永續發展教育基地，舉辦小小農夫活動、魚菜共生池到未來永續小學堂，甚至集結社企、戶外市集舉辦系列環保節能活動，讓綠色種子播散出去。（Global Mall提供）

而為了即將開跑的母親節檔期，Global Mall也同步多項綠色活動，像31日起就推出「雲端發票抽萬元購物金」，活動期間內顧客將館內消費發票存於雲端載具，即抽萬元禮券，同時全台八店再舉辦「地球祈願樹紙箱展」，邀請民眾一起寫下祝福，更集結上百家品牌推綠色樂活商品專區及優惠7折起，同時今年也推出「未來永續小學堂」，每季與「玩轉學校」合作規劃系列親子專屬永續課程，以遊戲與互動方式，讓小朋友主動發掘答案，帶領小朋友認識綠色商品，之後還能在生活中繼續實踐，目前共計已有近200位親子參加，讓綠色種子播散出去。