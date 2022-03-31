沃旭能源31日分享900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場最新進度，在疫情等種種挑戰下，風場海上工程仍如期推動，亦達成各項目重要里程碑，台灣目前最大規模的離岸風場朝向今年底完工目標邁進。此外，沃旭在台灣還有5.7GW開發容量，未來將致力於發展及穩定供應大規模綠色能源，助攻台灣邁向2050淨零永續目標。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界，在過去十幾年內我們成功由黑轉綠，全力投入綠能解決方案的開發、建造和運維，並連續四年獲「企業騎士」評選為全球最永續能源企業。沃旭在2023年將完全達到零燃煤使用，2025年在能源生產及營運過程達到碳中和，2040年達成供應鏈淨零排放目標。

作為台灣最可靠的綠能夥伴，沃旭能源始終支持台灣能源轉型，參與示範風場海洋風電投資持股35％，在潛力場址的遴選及競標階段取得大彰化東南、西南及西北總共1.82GW裝置容量，在區塊開發階段亦有5.7GW開發容量，期盼未來提供台灣乾淨能源以符合成長需求。未來沃旭將積極推動綠能建置，並透過分享自身企業策略轉型經驗，配合政府2050淨零碳排路徑圖，與台灣公私部門積極展開對話，推動低碳化進程。

過去兩年多以來，受到疫情和政經局勢動盪影響，沃旭能源及全球所有企業一樣必須應變及持續調整腳步，我們在台灣的風場施工團隊排除萬難，從2021年3月起展開大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工，我們在近期完成首支風機安裝。從2018年獲配900MW併網容量到首支風機成功安裝，僅花了不到四年的時間，這不僅是沃旭的成果，也是台灣值得驕傲的成就。

為實踐沃旭能源對台灣綠能發展的承諾，過去一年在疫情、氣候等種種挑戰下，沃旭能源工程團隊仍把握每個氣候窗，從去年底至今，已經安裝兩座海上變電站、超過50％水下基樁以及四分之一的水下基礎、兩座陸上變電站成功併連台電，以及首支風機成功安裝。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長傅俐達（Frida Persson）指出，冬季海上施工的困難度因為疫情和相關管制更加地複雜。但這從未阻礙沃旭穩定並如期地施工。沃旭能源在與台灣和國際供應商的共同努力下，如期完成333支水下基樁、以及111座管架式水下基礎的生產。在地組裝的風機機艙以及在地生產的風機塔架，亦已運抵台中港碼頭暨後線土地進行存放和預組裝。在新冠疫情期間，我們誠摯感謝台灣政府對於風場工進推動的協助。未來隨著疫情的轉變，如能逐步趨緩並能在兼顧防疫的前提下，漸進式開放相關規範，可持續協助施工船舶與人員建置風場。