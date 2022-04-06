台中市建置空品感測器物聯網，目前全市建置數量達1411台，為各縣市之冠。(台中市府提供／林欣儀台中傳真)

為確實掌握台中市空氣品質變化情況，藉以改善空汙問題，台中市政府配合中央政策，積極建置「空品感測器物聯網」，目前全市布建數量已達1411台、居各縣市之冠，近日更獲2022「世界智慧50大獎」殊榮，是東亞唯一獲獎的城市。

2022「世界智慧50大獎」本月4日在美國俄亥俄州哥倫布市舉行頒獎典禮，考量防疫，台中市副市長令狐榮達協調外交部及駐芝加哥辦事處協助，由經濟組長鄭錦松代表領獎。

環保局指出，「世界智慧50大獎」的評分項目包含參賽計畫內容、對實施城市所產生的價值與效益，台中市建置「空品感測器物聯網」，運用空品感測器，同時結合物聯網技術，將空品資訊視覺化、可追蹤空汙事件範圍及鎖定工業區汙染源，環境治理成果獲肯定，在來自全球的200件參賽項目中脫穎而出。

環保局強調，市長盧秀燕就任後大力推動資訊公開透明的藍天白雲計畫，全方位整治空氣品質，更要求空汙火點的科技預警工作要突破技術瓶頸；目前台中市建置空品感測器數量1411台，凌駕各縣市，這次空品感測器物聯網獲得國際肯定，也展現台中市永續環境治理的成效。

環保局指出，空品感測器結合物聯網科技的應用，主要是學習警方科技辦案關鍵技術，再輔助台中市空品管理及智慧執法，去年就依此與消防局合作空品影響分析，藉以稽查空汙案件超過30次、裁罰金額逾千萬，也因為成效卓著，去年環保署也邀請台中市與各縣市分享經驗。