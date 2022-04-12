新冠肺炎本土疫情持續升溫、拉警報，台中市政府為了提升市民自我防護力，全面催打第三劑追加劑，首度針對30歲以上市民分流、造冊，周末兩天開設47處快打站，憑接種通知單即可前往施打莫德納疫苗。

台中市長盧秀燕12日主持市政會議時宣布，市府過去全國首創設置快打站，提供65歲以上市民施打疫苗，並透過鄰里系統發放接種通知單；為加強疫苗注射力、提高城市安全，將這些開創性的服務，首度下放到30歲以上青壯年市民，讓平日上班繁忙的市民朋友，能利用周休假日，前往快打站施打疫苗。

盧秀燕表示，16、17日周末兩天，30歲以上、設籍台中市民眾，將由市府統一造冊、分流施打，還將發放通知單到府上，呼籲市民按照通知單上的時間、地點，踴躍前往指定快打站施打莫德納疫苗。當然，若不想第三劑接種莫德納者，亦可自行前往全市各地醫療院所、外展接種站，依個人意願預約接種其他疫苗，詳情可以上衛生局網站查詢，了解各區院所現有的疫苗配置狀況。

另外，盧秀燕提到，因應近期物價上漲，為照顧弱勢家庭並減輕其經濟負擔，台中率六都之先，自今年4月1日起，安心午餐券面額由50元調高到65元，例假日及寒暑假皆提供，計有約2萬1651名弱勢學生受惠，不僅是六都金額最高，也是在例假日將孩子照顧得最完整的直轄市。